Mają ponad sto lat i cieszą oko w Szczecinie. "Berlinki" po przeglądzie [ZDJĘCIA]

Mają nawet po 120 lat i są charakterystycznym elementem szczecińskich ulic. Historyczne pompy zwane "berlinkami" przeszły przegląd przed sezonem.

Sprawdzili je pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Prawie 60 proc. z nich działa, ale z części nie płynie woda - ze względu na wyschnięte źródła. ZWiK przypomina jednak, że woda z pomp nie jest zdatna do spożycia.



W mieście można się przechadzać turystycznym szlakiem "belinek" - wymyślił go przewodnik Tomasz Wieczorek. W Szczecinie jest prawie 30 zabytkowych pomp, tych zwykłych - około stu.



