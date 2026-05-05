Zabójstwo w Grzędzicach

Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 70-latki w Grzędzicach pod Stargardem.





- Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń - mówi prokurator Julia Szozda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Do zdarzenia doszło w dniu 2 maja tego roku w miejscowości Grzędzice. Na ciele pokrzywdzonej ujawniono rany tłuczone oraz kute. Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z obecnością biegłego z zakresu medycyny sądowej - powiedziała prokurator.Zatrzymany miał pomieszkiwać z poszkodowaną. Grozi mu dożywocie.