Będą pieniądze na jupitery na stadionie Świtu

Region Adam Wosik

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Będą dodatkowe środki na budowę oświetlenia stadionu Świtu Skolwin pod kątem możliwości rozgrywania tam spotkań I ligi piłki nożnej.
Informację taką przekazał radnym - w trakcie posiedzenia Komisji d/s Budżetu - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Karol Rezler. Dodał, że prace w tym zakresie trwają już od kilku tygodni.

- Są już zaawansowane tutaj w tym zakresie prace projektowe. Planujemy uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek planujemy w ciągu dwóch tygodni złożyć do właściwej komórki w Urzędzie Miasta - powiedział Rezler.

W tym roku - poza nowy oświetleniem - na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej pojawi się także nowy tunel, który doprowadzać będzie zawodników z szatni na murawę boiska.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
