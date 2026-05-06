Zatrzymano dwóch nastoletnich chuliganów w Szczecinie

Kradli, grozili atrapą broni i bili pałką teleskopową. Dwóch nastolatków zatrzymali policjanci z komisariatu Szczecin Pogodno.

Nieletni zaatakowali mężczyznę, używając gazu pieprzowego i pałki, i ukradli mu torbę z zawartością.Dzień później ukradli dokument tożsamości innej osobie, potem grozili kolejnej przedmiotem przypominającym pistolet - zażądali wypłaty 3 tys. zł z jej konta.Jeden z nastolatków miał przy sobie susz roślinny zawierający THC, który według ustaleń policjantów miał być przeznaczony do przekazania innym osobom.Sąd zdecydował o umieszczeniu obu chłopaków w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.