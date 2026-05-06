2 tys. zabiegów wykonanych z udziałem da Vinci na szczecińskich Pomorzanach

Dwa tysiące operacji, setki szans na zdrowie i precyzja, której nie jest w stanie dorównać ludzka ręka. Robotyka na szczecińskich Pomorzanach stała się standardem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

- Najwięcej zabiegów wykonano w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej - przekazał jej kierownik prof. Marcin Słojewski.- To jest znaczący przeskok jakościowy zarówno z punktu widzenia operatora, chodzi o jego ergonomię i precyzję podczas operacji, jak i oczywiście przede wszystkim dla pacjenta, dla którego wyraża się to lepszym wynikiem onkologicznym, mniejszą liczbą powikłań, mniejszym bólem pooperacyjnym - dodał Słojewski.Jubileuszową dwutysięczną operacją był zabieg urologiczny. Jednak robot da Vinci to nie tylko urologia.Chirurg Krzysztof Kaseja dodał, że to narzędzie chirurgiczne, którym można wykonać wiele operacji, które cechuje przede wszystkim precyzja.- Najlepiej znane z chirurgii onkologicznej to operacje w zakresie jelita grubego i odbytnicy oraz rak żołądka. Natomiast świetnie się operuje tym też trzustkę. Świetnie operuje się niektóre schorzenia naczyniowe - powiedział Kuseja.W Polsce działa prawie 100 robotów chirurgicznych da Vinci. W tym 8 - najnowszej 5 generacji. W Szczecinie dwa znajdują się w szpitalu na Pomorzanach, jeden w szpitalu wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej i jeden w szpitalu wojskowym.