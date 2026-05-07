"Dymkowski. Najważniejszy mecz". Rusza sprzedaż biletów

Fot. Facebook/Dymkowski. Najważniejszy mecz - film dokumentalny
Rusza sprzedaż pierwszej partii biletów na film o legendzie Pogoni Szczecin.
Premiera obrazu pt. "Dymkowski. Najważniejszy mecz" - już 17 maja w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Sprzedaż biletów rozpocznie się dziś o 14, w kasie oraz na stronie teatru. Pierwsza pula liczy 100 sztuk. Tuż przed premierą uruchomiona zostanie dodatkowa sprzedaż.

Dochód ze sprzedaży biletów oraz aukcji zaplanowanej tuż po premierze, w całości wesprze rehabilitację i leczenie Roberta Dymkowskiego. Były napastnik Pogoni Szczecin zmaga się ze stwardnienieniem zanikowym bocznym.

Autorami filmu są: dziennikarz Tomasz Chaciński i operator Piotr Sawiński.
To opowieść o miłości żony, o rodzinie, o poświęceniu, o tym, jak przebiega ALS, jak i gdzie szukać wsparcia, rehabilitacji i leczenia. To również historia kibiców i klubu, którzy po ponad dwudziestu latach od zakończenia kariery piłkarskiej pamiętają o swojej legendzie, okazują jej empatię, szacunek i niosą realną pomoc. To wspomnienia kolegów i przyjaciół z boiska oraz z rodzinnego Koszalina.

Robert Dymkowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w historii Pogoni Szczecin – autor 120 bramek dla klubu. Grał także w Widzewie Łódź i Arce Gdynia.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej zaangażował się w życie publiczne Szczecina: był radnym Rady Miasta Szczecina, trenował młodych zawodników w Pogoni, a w ostatnim okresie przed chorobą prowadził jako pierwszy trener Pogoń Szczecin Women.

W uznaniu zasług dla miasta Robert Dymkowski został niedawno uhonorowany Medalem Zasłużony dla Miasta Szczecin.

