Od kwietnia w całej Polsce służby odnotowały 20 utonięć. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło 1 maja na Jeziorze Salińskim na Pomorzu.

Brawura i alkohol - to wciąż główne przyczyny utonięć "Rozmowa pod Krawatem" | Apoloniusz Kurylczyk



- Mieliśmy kilka poważniejszych zdarzeń na wodzie, ale generalnie majówka była bezpieczna. Korzystający z akwenów wodnych w naszym regionie zdali egzamin z bezpieczeństwa - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk.



Dane mówią same za siebie, nad wodą najbardziej nieostrożni okazują się... mężczyźni.



Tak wynika ze statystyk wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jak mówił Apoloniusz Kurylczyk – Kobiety nad wodą zachowują się bardziej rozsądnie, mężczyzn gubi chęć do ryzyka.



- Teraz królują wędkarze, w trakcie sezonu będą pojawiali się turyści przyjeżdżający z różnych części Polski, ale niestety zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku to będą mężczyźni - dodaje.



Najczęstsze błędy nad wodą są niezmienne.



- Brak kamizelki, wchodzenie do wody wtedy, kiedy warunki są niesprzyjające, używki, poza alkoholem, również inne substancje, które powodują, że źle oceniamy zagrożenie, źle oceniamy naszą formę - podkreśla prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u.



Edycja tekstu: Michał Tesarski Łódź motorowa, którą podróżowało pięć osób, wywróciła się, zginęły dwie osoby, a według ustaleń policji sternik był nietrzeźwy. W naszym regionie jak do tej pory obyło się bez wypadków.