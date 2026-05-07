Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Kobiety nad wodą zachowują się bardziej rozsądnie"

Region Piotr Tolko

Apoloniusz Kurylczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Apoloniusz Kurylczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od kwietnia w całej Polsce służby odnotowały 20 utonięć. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło 1 maja na Jeziorze Salińskim na Pomorzu.
Brawura i alkohol - to wciąż główne przyczyny utonięć

Brawura i alkohol - to wciąż główne przyczyny utonięć

"Rozmowa pod Krawatem" | Apoloniusz Kurylczyk
Łódź motorowa, którą podróżowało pięć osób, wywróciła się, zginęły dwie osoby, a według ustaleń policji sternik był nietrzeźwy. W naszym regionie jak do tej pory obyło się bez wypadków.

- Mieliśmy kilka poważniejszych zdarzeń na wodzie, ale generalnie majówka była bezpieczna. Korzystający z akwenów wodnych w naszym regionie zdali egzamin z bezpieczeństwa - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u Apoloniusz Kurylczyk.

Dane mówią same za siebie, nad wodą najbardziej nieostrożni okazują się... mężczyźni.

Tak wynika ze statystyk wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jak mówił Apoloniusz Kurylczyk – Kobiety nad wodą zachowują się bardziej rozsądnie, mężczyzn gubi chęć do ryzyka.

- Teraz królują wędkarze, w trakcie sezonu będą pojawiali się turyści przyjeżdżający z różnych części Polski, ale niestety zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku to będą mężczyźni - dodaje.

Najczęstsze błędy nad wodą są niezmienne.

- Brak kamizelki, wchodzenie do wody wtedy, kiedy warunki są niesprzyjające, używki, poza alkoholem, również inne substancje, które powodują, że źle oceniamy zagrożenie, źle oceniamy naszą formę - podkreśla prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u.

Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął dr Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności "Stocznia".

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak mówił Apoloniusz Kurylczyk – kobiety nad wodą zachowują się bardziej rozsądnie, mężczyzn gubi chęć do ryzyka.
Najczęstsze błędy nad wodą są niezmienne.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od wczoraj oglądane 2693 razy)
  2. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od przedwczoraj oglądane 2547 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2541 razy)
  4. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2377 razy)
  5. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2242 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
"Rozmowa pod Krawatem" | Apoloniusz Kurylczyk
Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy organizują protest. Radni z wizją lokalną na budowie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Redmerski
Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty