Stocznia Szczecińska "Wulkan" będzie realizować projekty dual-use

Region Weronika Łyczywek

Fot. Facebook/Stocznia Szczecińska "Wulkan"
Stocznia Szczecińska "Wulkan" uzyskała koncesję na produkcję wojskową, poinformował jej prezes.
Stocznia Szczecińska "Wulkan" wybuduje części dla Marynarki Wojennej

Radosław Kowalczyk powiedział, że umożliwi ona budowę statków podwójnego zastosowania, które będą wykorzystywane zarówno do celów cywilnych jak i obronnych.

- Kolejnym krokiem rozwoju tego miejsca to jest realizacja projektów wojskowych, projektów wsparcia, tak zwany dual-use lub infrastruktury krytycznej, do czego są potrzebne zezwolenia, pozwolenia i koncesja i to już stocznia pozyskała - dodał Kowalczyk.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował, że rozmowy z kooperantami są na bardzo zaawansowanym etapie.

- Tutaj będą powstawać części jednostek, które będą realizowane we współpracy chociażby z stoczniami trójmiejskimi, tak abyśmy te części, które tutaj zostaną wyprodukowane mogli wykorzystywać do realizacji całych jednostek. Współpraca firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie - powiedział Marchewka.

Pierwsze efekty tej współpracy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
