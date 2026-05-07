Stocznia Szczecińska "Wulkan" będzie realizować projekty dual-use

Stocznia Szczecińska "Wulkan" uzyskała koncesję na produkcję wojskową, poinformował jej prezes.
- Kolejnym krokiem rozwoju tego miejsca to jest realizacja projektów wojskowych, projektów wsparcia, tak zwany dual-use lub infrastruktury krytycznej, do czego są potrzebne zezwolenia, pozwolenia i koncesja i to już stocznia pozyskała - dodał Kowalczyk.
Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował, że rozmowy z kooperantami są na bardzo zaawansowanym etapie.
- Tutaj będą powstawać części jednostek, które będą realizowane we współpracy chociażby z stoczniami trójmiejskimi, tak abyśmy te części, które tutaj zostaną wyprodukowane mogli wykorzystywać do realizacji całych jednostek. Współpraca firm państwowych jest niezwykle kluczowa w tym zakresie - powiedział Marchewka.
Pierwsze efekty tej współpracy pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.
Radosław Kowalczyk powiedział, że umożliwi ona budowę statków podwójnego zastosowania, które będą wykorzystywane zarówno do celów cywilnych jak i obronnych.