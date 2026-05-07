Willa na Pogodnie odzyska dawny blask

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Reprezentacyjna willa z wozownią w dzielnicy Pogodno odzyska dawny blask.
Willa, w której mieścił się klub Remedium przejdzie remont [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chodzi o budynki należące do Szczecińskiej Okręgowej Izby Lekarskiej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Podpisano umowę na ich renowację.

Za niecałe dwa lata będzie tam działał między innymi Dzienny Dom Seniora i Lekarza, a także sale szkoleniowe - mówi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Michał Bulsa.

- Zależy nam na tym, żeby ten budynek był nie tylko zwykłym budynkiem, tylko tętniącym życiem sercem Okręgowej Izby Lekarskiej. Miejsce, które ma łączyć pokolenia, to ma być miejsce, gdzie lekarze seniorzy mają znaleźć chwilę, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać - mówił Bulsa.

Budynki z początku XX wieku są pod opieką miejskiego konserwatora zabytków. Zostanie tam wyremontowany między innymi kominek z piaskowca, podłogi czy drzwi. Elewacja zyska nowy kolor. Zostaną tam zastosowane nowoczesne rozwiązania - mówi kierownik projektu inż. Andrzej Najda.

- Wejdzie nam funkcja windy wewnątrz. Osoby niepełnosprawne będą mogły się dostać na wszystkie kondygnacje. Zmieni się sposób ogrzewania tego obiektu, bo mamy na zewnątrz odwierty gruntowe pompy ciepła - dodał Najda.

Prace mają ruszyć w przyszłym tygodniu. Potrwają 14 miesięcy. Koszt inwestycji to kilka milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
