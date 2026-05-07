Więcej kontenerów na tekstylia na ulicach Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Urzędnicy chcą ułatwić mieszkańcom segregację odpadów. Od początku 2025 roku stare ubrania nie mogą trafiać już do kosza z odpadami zmieszanymi, a muszą być wyrzucane osobno.
Przed rokiem władze Kołobrzegu ustawiły na terenie miasta kontenery na tekstylia. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu tłumaczy, że urząd rozwija ich sieć, by mieszkańcy nie mieli do pojemników zbyt daleko.

- Zwiększyliśmy liczbę tych pojemników. Obecnie jest ich 50 w 23 lokalizacjach - mówił Kujaczyński.

Zdania dotyczące tego rozwiązania są wśród mieszkańców podzielone.

- Jeżeli chodzi o Kołobrzeg, na moim osiedlu się sprawdza. On stoi koło mojego domu, także nie muszę szukać gdzieś tam na terenie miasta Kołobrzeg - powiedział jeden z mieszkańców miasta.

Korzysta pan? - dopytuje reporter.

- Nie. - Nie korzystam. - Generalnie korzystam, tak. Tylko, że mam bliziutko domu. Jak mam jakieś rzeczy, to tam - odpowiadają mieszkańcy.

W ubiegłym roku mieszkańcy Kołobrzegu wrzucili do kontenerów 245 ton tekstyliów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

