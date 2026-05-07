Cztery nowe elektryki rozpoczęły pracę

Autobusy elektryczne "Solaris" zostały zakupione przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica".

Nowe autobusy to pojazdy jednoczłonowe, niskopodłogowe. Może nimi podróżować 75 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących.





- Obsługują linie 51, 57, 99 - poinformował Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki. - Nowe elektryki wyposażone są w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, dwie dwuportowe ładowarki USB, oświetlenie wewnętrzne LED i monitoring. Zmagazynowana energia umożliwia przejechanie w pełni obciążonemu autobusowi co najmniej 120 kilometrów.