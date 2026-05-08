Położne mają dziś swoje święto

Region Weronika Łyczywek

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Opiekują się kobietami w ciąży, edukują, przygotowują do porodu, pomagają w połogu i w pierwszych dniach opieki nad noworodkiem. Mowa o położnych, które dziś mają swoje święto.
Zapytaliśmy położnych czego życzą sobie w tym dniu.

- Na pewno, żebyśmy nie zaprzepaścili tego, co zostało wykonane, żebyśmy nie dopuścili do zamykania sal porodowych, żebyśmy my jako położne przede wszystkim nie pozwoliły na to, żeby nas kwalifikowali na pielęgniarki. - Jeszcze więcej siły do tego, żeby utrzymać to, co już mamy i do nowych wyzwań, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej i musimy spełniać dyrektywy unijne. W związku z tym trzeba to nasze pielęgniarstwo i położnictwo dostosowywać do tych norm wszystkich, które są w Europie i na świecie. Życzę, żeby to się zadziało. - Położnych mężczyzn, jednego studenta wychowałam. Pracuję aktualnie na Pomorzanach. Z reguły te położne są kobietami, sfeminizowany zawód, ale trzeba to zmieniać - mówiły położne.

W Zachodniopomorskiem pracuje blisko półtora tysiąca położnych. W naszym regionie zawód ten wykonuje jedynie trzech mężczyzn.

Dzień Polskiej Położnej obchodzony jest 8 maja, w dniu urodzin Stanisławy Leszczyńskiej - bohaterki z Auschwitz-Birkenau, która przyjęła w obozie ponad trzy tysiące porodów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań


Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

