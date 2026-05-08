Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Słuchawki prysznicowe wróciły do Zdrojów

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Słuchawki prysznicowe wróciły do łazienek na jednym z oddziałów dziecięcych w szpitalu w Zdrojach.
Prysznice bez słuchawek, pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią

Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią

Sprzęt został usunięty po tym jak Sanepid wykrył legionellę w instalacji ciepłej wody.

- Placówka walczyła z bakterią od końca lutego - mówi rzeczniczka Szpitala Zdroje Katarzyna Stróżyk.

- Wykonywane były codzienne przegrzewy wody, płukania instalacji oraz była też dezynfekcja dwutlenkiem chloru - dodaje Stróżyk.

Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan informuje, że ostatnie badania wody pozwoliły na zamontowanie słuchawek.

- Woda w placówce jest już całkowicie wolna od bakterii Legionella i nadaje się do bezpiecznego użytku. Aby utrzymać ten stan, placówka pozostaje pod nadzorem i zgodnie z przepisami kolejne badanie w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody szpital wykona za 3 miesiące - mówi Kapłan.

Legionella jest bakterią, która żyje w zbiornikach wodnych, sieciach wodociągowych, systemach klimatyzacji czy basenach. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną, bakterie nie przenoszą się z człowieka na człowieka.
Edycja tekstu: Natalia Chodań


Placówka walczyła z bakterią od końca lutego - mówi rzeczniczka Szpitala Zdroje Katarzyna Stróżyk.
Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan informuje, że ostatnie badania wody pozwoliły na zamontowanie słuchawek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od przedwczoraj oglądane 2742 razy)
  2. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od wczoraj oglądane 2735 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2678 razy)
  4. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2667 razy)
  5. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2282 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sebastian Ligarski
Aleja Jana Pawła poprowadziła maturzystów prosto do... kremówek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
Apoloniusz Kurylczyk
Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy organizują protest. Radni z wizją lokalną na budowie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty