Słuchawki prysznicowe wróciły do Zdrojów

Słuchawki prysznicowe wróciły do łazienek na jednym z oddziałów dziecięcych w szpitalu w Zdrojach.





Sprzęt został usunięty po tym jak Sanepid wykrył legionellę w instalacji ciepłej wody.- Placówka walczyła z bakterią od końca lutego - mówi rzeczniczka Szpitala Zdroje Katarzyna Stróżyk.- Wykonywane były codzienne przegrzewy wody, płukania instalacji oraz była też dezynfekcja dwutlenkiem chloru - dodaje Stróżyk.Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan informuje, że ostatnie badania wody pozwoliły na zamontowanie słuchawek.- Woda w placówce jest już całkowicie wolna od bakterii Legionella i nadaje się do bezpiecznego użytku. Aby utrzymać ten stan, placówka pozostaje pod nadzorem i zgodnie z przepisami kolejne badanie w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody szpital wykona za 3 miesiące - mówi Kapłan.Legionella jest bakterią, która żyje w zbiornikach wodnych, sieciach wodociągowych, systemach klimatyzacji czy basenach. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną, bakterie nie przenoszą się z człowieka na człowieka.