O krok bliżej do termomodernizacji popeegerowskich bloków w regionie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad sto popeegerowskich bloków w Zachodniopomorskiem przejdzie kompleksową termomodernizację.
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisano umowy na przeprowadzenie ich audytów. To w ramach pilotażowego programu modernizacji energetycznej w miejscowościach gdzie działały państwowe gospodarstwa rolne.

Prezes WFOŚiGW Waldemar Miśko mówi, że mieszkańcy mogą liczyć miedzy innymi na docieplenie ścian, montaż fotowoltaiki, pomp ciepła wymianę okien i w efekcie na niższe rachunki.

- Cena ogrzewania za jeden metr kwadratowy waha się od 1,27 zł po inwestycji za metr kwadratowy miesięcznie. Maksymalna jest 2,07. Ja szybko przeliczam 60 razy 2, 120 zł miesięcznie, 1440 rocznie - wylicza Miśko.

Program ma szansę mieć wymiar ogólnopolski - dodaje dyrektor w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Paweł Jaworski.

- Chcemy się z tym problemem zmierzyć w skali całego kraju. Bazujemy oczywiście na doświadczeniu Szczecina. To, co się udało zrobić w projekcie pilotażowym jest dla nas takim wzorcem, według którego programujemy instrument krajowy - mówi Jaworski.

W Zachodniopomorskiem do realizacji programu przystąpiły 84 gminy, które zgłosiły do niego prawie pół tysiąca budynków.

Program realizowany jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zakłada termomodernizację ponad tysiąca budynków i dwanaście tysięcy lokali w miejscowościach.

Całkowity koszt modernizacji energetycznej to około miliarda trzystu milionów złotych. Wsparcie ma formę 100-procentowej dotacji dla wspólnot mieszkaniowych. Obecnie Pilotażowy program termomodernizacji trwa właśnie w Łokuciu Małym, Łódzinie, Krukowie, Rymaniu i w Czarnocinie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
