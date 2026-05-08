Centrum Solidarności "Stocznia" może stać się pomnikiem historii

Centrum Solidarności "Stocznia" może stać się czwartym pomnikiem historii w Zachodniopomorskiem - zdradził w "Rozmowie pod krawatem" dyrektor tej instytucji profesor Sebastian Ligarski.
- Jesteśmy naprawdę blisko i mam nadzieję, że to jeszcze stanie się w tym roku. To oczywiście daje asumpt do tego, żeby tę historię opowiadać szerzej - podkreśla prof. Ligarski.
Podczas rozmowy gość odniósł się także do pomysłu łączenia Centrum Solidarności "Stocznia" z Centrum Dialogu Przełomy.
- Jesteśmy oczywiście otwarci na wszystkie rozmowy, natomiast ministerstwo nie postawiło, nas w takiej sytuacji, że ma być jakiekolwiek łączenie. Współpracujemy z Muzeum Narodowym, mamy wspólne plany, natomiast szanujemy swoją odmienność, swoją podmiotowość - dodaje profesor.
Programowo też jesteśmy odmienni, dodaje dyrektor.
- Proszę zauważyć, my zajmujemy się przemysłem stoczniowym, którym nikt się nie zajmuje praktycznie w Szczecinie - mówił Ligarski.
Centrum Solidarności "Stocznia" działa od trzech lat.
