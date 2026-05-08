Centrum Solidarności "Stocznia" może stać się pomnikiem historii

Sebastian Ligarski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Centrum Solidarności "Stocznia" może stać się czwartym pomnikiem historii w Zachodniopomorskiem - zdradził w "Rozmowie pod krawatem" dyrektor tej instytucji profesor Sebastian Ligarski.

Sytuacja nie jest aż tak tragiczna - zapewnia dyrektor Centrum Solidarności Stocznia Sebastian Ligarski



- Jesteśmy naprawdę blisko i mam nadzieję, że to jeszcze stanie się w tym roku. To oczywiście daje asumpt do tego, żeby tę historię opowiadać szerzej - podkreśla prof. Ligarski.



Podczas rozmowy gość odniósł się także do pomysłu łączenia Centrum Solidarności "Stocznia" z Centrum Dialogu Przełomy.



- Jesteśmy oczywiście otwarci na wszystkie rozmowy, natomiast ministerstwo nie postawiło, nas w takiej sytuacji, że ma być jakiekolwiek łączenie. Współpracujemy z Muzeum Narodowym, mamy wspólne plany, natomiast szanujemy swoją odmienność, swoją podmiotowość - dodaje profesor.



Programowo też jesteśmy odmienni, dodaje dyrektor.



- Proszę zauważyć, my zajmujemy się przemysłem stoczniowym, którym nikt się nie zajmuje praktycznie w Szczecinie - mówił Ligarski.



Centrum Solidarności "Stocznia" działa od trzech lat.



Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w poniedziałek o godz. 8.30 przyjęła dr hab. Magdalena Szafranek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Michał Tesarski To wyjątkowy budynek, w którym naprawdę działa się historia - mówi na naszej antenie profesor Sebastian Ligarski.- Jesteśmy naprawdę blisko i mam nadzieję, że to jeszcze stanie się w tym roku. To oczywiście daje asumpt do tego, żeby tę historię opowiadać szerzej - podkreśla prof. Ligarski.Podczas rozmowy gość odniósł się także do pomysłu łączenia Centrum Solidarności "Stocznia" z Centrum Dialogu Przełomy.- Jesteśmy oczywiście otwarci na wszystkie rozmowy, natomiast ministerstwo nie postawiło, nas w takiej sytuacji, że ma być jakiekolwiek łączenie. Współpracujemy z Muzeum Narodowym, mamy wspólne plany, natomiast szanujemy swoją odmienność, swoją podmiotowość - dodaje profesor.Programowo też jesteśmy odmienni, dodaje dyrektor.- Proszę zauważyć, my zajmujemy się przemysłem stoczniowym, którym nikt się nie zajmuje praktycznie w Szczecinie - mówił Ligarski.Centrum Solidarności "Stocznia" działa od trzech lat.Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.