Artystyczna podróż do Skandynawii - wernisaż wystawy prac młodych artystów [ZDJĘCIA]

Jeziora, lasy, fiordy i doliny wycięte przez lodowce. Młodzi Szczecinianie mogli pokazać, jak widzą "Artystyczną podróż do Skandynawii".

To temat konkursu plastycznego organizowanego w ramach trwających 12 Dni Skandynawskich.W galerii prezydenckiej w Urzędzie Miasta młodzi artyści zaprezentowali swoje obrazy.- Taka dziewczynkę na wózku inwalidzkim, a ta dziewczynka pokazuje palcem na takiego niebieskiego ptaka. - Tematem konkursu był zdrowy styl życia, a uważam, że świeże powietrze jest zdrowym stylem życia. - Namalowałam po prostu obraz Skandynawii z elementami sportu. To taka ekspresja sztuki ruchu połączonego - opisywali młodzi artyści.- Jeden temat, a przeróżne i przepiękne prace. Naprawdę dzieci wykazały się dużą inicjatywą własną i pomysłem - skomentowała uczestniczka wernisażu.- Ważne jest to, żeby pokazywać te połączenia, pokazywać, że jesteśmy blisko siebie, że ta współpraca jest szansą na rozwój różnego rodzaju projektów i tych gospodarczych, ale także edukacyjnych, kulturalnych, bo ta bliskość to jest pewien potencjał - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.Wystawę oglądać można na 1 piętrze magistratu do 20 maja.