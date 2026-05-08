Artystyczna podróż do Skandynawii - wernisaż wystawy prac młodych artystów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jeziora, lasy, fiordy i doliny wycięte przez lodowce. Młodzi Szczecinianie mogli pokazać, jak widzą "Artystyczną podróż do Skandynawii".
To temat konkursu plastycznego organizowanego w ramach trwających 12 Dni Skandynawskich.

W galerii prezydenckiej w Urzędzie Miasta młodzi artyści zaprezentowali swoje obrazy.

- Taka dziewczynkę na wózku inwalidzkim, a ta dziewczynka pokazuje palcem na takiego niebieskiego ptaka. - Tematem konkursu był zdrowy styl życia, a uważam, że świeże powietrze jest zdrowym stylem życia. - Namalowałam po prostu obraz Skandynawii z elementami sportu. To taka ekspresja sztuki ruchu połączonego - opisywali młodzi artyści.

- Jeden temat, a przeróżne i przepiękne prace. Naprawdę dzieci wykazały się dużą inicjatywą własną i pomysłem - skomentowała uczestniczka wernisażu.

- Ważne jest to, żeby pokazywać te połączenia, pokazywać, że jesteśmy blisko siebie, że ta współpraca jest szansą na rozwój różnego rodzaju projektów i tych gospodarczych, ale także edukacyjnych, kulturalnych, bo ta bliskość to jest pewien potencjał - powiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Wystawę oglądać można na 1 piętrze magistratu do 20 maja.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

