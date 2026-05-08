Wszystkie Gammy są już w Szczecinie

Cała dwunastka w komplecie. Ostatni z zamówionych tramwajów Gamma dotarł w nocy do szczecińskiej zajezdni Pogodno.

Nowe wagony od końca marca wożą pasażerów po linii numer 4, a czasami po trasie "trójki".Do ich obsługi przeszkolonych zostało ponad 100 motorniczych. Gotowych do trasy jest 10 pojazdów, w dwóch trwają jeszcze odbiory - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.- Dzięki Gammom znacząco poprawił się komfort podróżowania tramwajami w Szczecinie. Z tymi dwunastoma Gammami dysponujemy już w tej chwili 50 tramwajami, całkowicie bądź częściowo niskopodłogowymi - powiedział Jachim.Tramwaje zamówione zostały w poznańskiej firmie Modertrans. Miasto na zakup ośmiu z dwunastu tramwajów otrzymało dofinansowanie z KPO w wysokości 82 milionów złotych.