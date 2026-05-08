Uczniowie morsowali z okazji Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zamiast siedzieć w ławkach, morsowali w Jeziorze Głębokim. W taki sposób uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie symbolicznie uczcili Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Temperatura wody wynosiła około 15 stopni, więc tym razem bardziej niż o prawdziwe morsowanie chodziło o dobrą zabawę i promowanie zdrowego stylu życia.

- Zima? Ciepła. Zima? Normalna. - Ogólnie tak fajnie można się zahartować. - Fajnie poczuć takie zimno trochę na ciele ogólnie. Też jest z tego zabawa - mówili uczniowie.

- Nie chodzi o to, żeby się za pierwszym razem strasznie zanurzać i wyziębić, ale i o to, żeby przyzwyczajać po prostu dzieci od małego i wdrażać do zdrowego trybu życia - powiedziała Eleonora Michorzewska, opiekunka szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Podstawowej nr 8 w Szczecinie.

- Dzisiejsze święto to jest dla mnie duma. Świętujemy Dzień Czerwonego Krzyża. PCK pomaga, a pomaganie się zwraca - dodają uczniowie.

W ramach akcji „Zimna woda, ciepłe serca” uczniowie nie tylko weszli do wody, ale także wspólnie posprzątali plażę nad Głębokim.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Krzysztofa Cichockiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najnowsze podcasty