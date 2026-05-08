Na Alei Powstańców Wielkopolskich powstaną drogi dla rowerów

Remontowana Aleja Powstańców Wielkopolskich będzie bardziej przyjazna dla rowerzystów. Plan przebudowy zakłada wydzielenie specjalnych pasów dla użytkowników jednośladów.

Infrastruktura rowerowa powstanie na następujących odcinkach.

Przebudowa obejmuje także zmiany w ruchu samochodów.

Ścieżka prowadzić będzie od pętli Pomorzany do wiaduktu przy Osiedlu Polonia. Później może zostać przedłużona do Placu Szyrockiego - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.- Mówimy o pasach rowerowych, ale o pasach w takiej wersji powiedzmy luksusowej, czyli oddzielonej od pasu jezdni takim wąskim pasem buforowym. Nie na całej długości, ale na znacznej długości tej całej Alei Powstańców Wielkopolskich - dodaje Jachim.Te zmiany dotkną też kierowców. Fragment drogi od wiaduktu do ul. Dunikowskiego zostanie zwężony do jednego pasa. Rzecznik przypomina, że Aleja nigdy nie była w pełni dwupasmowa, a te pojedyncze zwężenia nie wpłyną znacząco na ruch samochodowy.- Ta geometria się będzie zmieniać. Będzie raz jeden pas, raz trzy pasy, raz cztery pasy. Natomiast myślę, że to nie wpłynie na płynność ruchu. Skorzystają na tym rowerzyści, czyli będzie możliwość przemieszczania się rowerem bezpiecznie - podkreśla rzecznik.Przebudowa Alei Powstańców Wielkopolskich planowo powinna się zakończyć w lipcu, jednak w związku z mroźną zimą wykonawca walczy z opóźnieniami.Od ul. Starkiewicza do ul. Szpitalnej, tylko po stronie szpitala będzie chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. W przeciwnym kierunku ruch rowerowy odbywać się będzie po jezdni do ulicy Orawskiej.Od ulicy Szpitalnej do ul. Orawskiej pojawi się wyznaczony pas rowerowy, jednak tylko od strony szpitala.Od ulicy Orawskiej do wiaduktu przy ulicy Budziszyńskiej pasy dla rowerów będą po obu stronach drogi.Na odcinku od Placu Szyrockiego do wiaduktu przy Osiedlu Polonia ruch dalej będzie odbywał się dwoma pasami ruchu.Od Wiaduktu do ulicy Dunikowskiego będzie zwężenie do jednego pasa po obu stronach jezdni. Od ulicy Dunikowskiego do Starkiewicza będzie zwężenie na wschodniej nitce.Od ulicy Starkiewicza do Pętli Pomorzany kierowcy pojadą jednym pasem, pojawi się też buspas pośrodku drogi.