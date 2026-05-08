W Świnoujściu trwają 57. Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Lekkoatletyce

Dwustu zawodników z całej Polski zmaga się w biegach, skokach i pchnięciu kulą. Sportowych emocji nie brakuje. Z zawodnikami rozmawiała Joanna Maraszek.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- Zielona Góra Zakład, ogólnie Krzyż Wielkopolski. - Zawsze bardzo fajnie tu. - Warto przyjeżdżać. Na piechotę nawet możemy przyjść. - Właśnie idziemy na kulę, na rzut kulą.Rozgrzewka była? - pyta dziennikarka.- No oczywiście. Od godz. 6:15 walczymy - odpowiadają uczestnicy.- Przyjechali zawodnicy z całej Polski. Od Białegostoku przez Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań. Naprawdę jest nas tutaj sporo - mówi Danuta Stoszek, główny organizator, członek Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" w Warszawie.Skąd przyjechaliście? - dopytuje reporterka.- A z Kutna. Złoty i srebrny medalista z tyłu. My z koleżanką brąz - odpowiada uczestnik.Zawody po raz pierwszy odbywają się w Świnoujściu. Do tej pory kolejarze spotykali się w Międzyzdrojach.