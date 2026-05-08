Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

W Świnoujściu trwają 57. Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Lekkoatletyce

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Dwustu zawodników z całej Polski zmaga się w biegach, skokach i pchnięciu kulą. Sportowych emocji nie brakuje. Z zawodnikami rozmawiała Joanna Maraszek.
- Zielona Góra Zakład, ogólnie Krzyż Wielkopolski. - Zawsze bardzo fajnie tu. - Warto przyjeżdżać. Na piechotę nawet możemy przyjść. - Właśnie idziemy na kulę, na rzut kulą.

Rozgrzewka była? - pyta dziennikarka.

- No oczywiście. Od godz. 6:15 walczymy - odpowiadają uczestnicy.

- Przyjechali zawodnicy z całej Polski. Od Białegostoku przez Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań. Naprawdę jest nas tutaj sporo - mówi Danuta Stoszek, główny organizator, członek Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" w Warszawie.

Skąd przyjechaliście? - dopytuje reporterka.

- A z Kutna. Złoty i srebrny medalista z tyłu. My z koleżanką brąz - odpowiada uczestnik.

Zawody po raz pierwszy odbywają się w Świnoujściu. Do tej pory kolejarze spotykali się w Międzyzdrojach.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Zawody kolejarzy

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od wczoraj oglądane 2840 razy)
  2. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od przedwczoraj oglądane 2753 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2700 razy)
  4. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2687 razy)
  5. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2293 razy)
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie morsowali z okazji Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sebastian Ligarski
Aleja Jana Pawła poprowadziła maturzystów prosto do... kremówek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
Apoloniusz Kurylczyk
Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty