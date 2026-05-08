Wyremontowali budynek dla Wód Polskich

Zakończył się remont budynku dla Wód Polskich na "szczecińskiej Wenecji".
Przy ulicy Kolumba trwają odbiory i uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie. W historycznym budynku odtworzono elewację, by nawiązywała do dawnej zabudowy miasta.
Obok głównej siedziby znalazł się budynek gospodarczy i przystań dla jednostek RZGW.
W planach jest jeszcze stworzenie pieszego pasażu nad brzegiem Odry, jednak jego budowa będzie możliwa dopiero po odnowieniu reszty budynków znajdujących się przy ulicy Kolumba.
Rewitalizacja budynku trwała półtora roku.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
