Sadzonki, narzędzia ogrodnicze i pokazy zwierząt. Wiosna w Barzkowicach

Region Piotr Tolko

Barzkowicka Wiosna. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin/Archiwum]
Wszystko do ogrodu i na działkę. Do tego potrawy regionalne, pokaz zwierząt i tradycje łowieckie. W Barzkowicach w weekend odbywa się wystawa ogrodnicza "Barzkowicka Wiosna 2026".
- Wspieramy w ten sposób lokalnych producentów, pszczelarzy i ogrodników – mówi Dawid Adamski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

- Mamy szeroki asortyment, nie tylko dla pasjonatów ogrodnictwa czy rolnictwa. Pojawią się wystawcy z drzewami, krzewami ozdobnymi, kwiatami, różnymi rodzajami sadzonek. Będą również narzędzia ogrodnicze. Mamy wiele atrakcji i bardzo serdecznie do nas zapraszamy - dodaje Adamski.

W trakcie wydarzenia odbędzie się m.in. pokaz zwierząt - alpak, królików i ptactwa ozdobnego, konkurs "Sołeckie potyczki" oraz prezentacje kół łowieckich, połączone z degustacją potraw i pokazem gotowania na żywo. Sobota to również występy artystyczne, a wieczorem dyskoteka.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
