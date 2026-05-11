Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Uczniowie szkół podstawowych napisali egzamin z języka polskiego

Region Weronika Łyczywek

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
To było jak bułka z masłem - tak oceniają poziom egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego szczecińscy uczniowie.
W mieście do testu podeszły prawie cztery tysiące osób. W dwie i pół godziny trzeba było przeczytać tekst ze zrozumieniem, wykazać się znajomością lektur i napisać dłuższą wypowiedź. Z ósmoklasistami rozmawiała Weronika Łyczywek.

Jak poszło? - pyta dziennikarka.

- Mega. - Dobrze. - Nie był jakoś trudny, ale tak stresujący. - Dobrze. - Wszystko tak zrobiłam - odpowiedzieli uczniowie

Pisałaś opowiadanie? - dopytuje reporterka.

- Tak. Mieliśmy, żeby jeden bohater miał jakąś magiczną rzecz, to nie wiedziałam o czym pisać, to napisałam o opowieści wigilijnej. - Ja napisałem opowiadanie. - Nie, no łatwo było. - No jutro matma, no to też luz - mówili.

Co dalej? Jakie masz plany? - pyta dziennikarka.

- Zawodówkę. Na fryzjerkę raczej pójdę. - Technikum jakieś. - Prawdopodobnie chce się dostać do ósemki. - Jeszcze nie wiem - odpowiedzieli ósmoklasiści.

We wtorek na ósmoklasistów czekają arkusze zadań z matematyki. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca. W Zachodniopomorskiem do testu na koniec podstawówki przystępuje ponad piętnaście tysięcy osób.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3316 razy)
  2. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2877 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2850 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od przedwczoraj oglądane 2715 razy)
  5. Koszykarze Kinga grają z mistrzem Polski Legią w OBL
    (od 06 maja oglądane 2259 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty