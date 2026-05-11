Uczniowie szkół podstawowych napisali egzamin z języka polskiego

To było jak bułka z masłem - tak oceniają poziom egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego szczecińscy uczniowie.

W mieście do testu podeszły prawie cztery tysiące osób. W dwie i pół godziny trzeba było przeczytać tekst ze zrozumieniem, wykazać się znajomością lektur i napisać dłuższą wypowiedź. Z ósmoklasistami rozmawiała Weronika Łyczywek.Jak poszło? - pyta dziennikarka.- Mega. - Dobrze. - Nie był jakoś trudny, ale tak stresujący. - Dobrze. - Wszystko tak zrobiłam - odpowiedzieli uczniowiePisałaś opowiadanie? - dopytuje reporterka.- Tak. Mieliśmy, żeby jeden bohater miał jakąś magiczną rzecz, to nie wiedziałam o czym pisać, to napisałam o opowieści wigilijnej. - Ja napisałem opowiadanie. - Nie, no łatwo było. - No jutro matma, no to też luz - mówili.Co dalej? Jakie masz plany? - pyta dziennikarka.- Zawodówkę. Na fryzjerkę raczej pójdę. - Technikum jakieś. - Prawdopodobnie chce się dostać do ósemki. - Jeszcze nie wiem - odpowiedzieli ósmoklasiści.We wtorek na ósmoklasistów czekają arkusze zadań z matematyki. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca. W Zachodniopomorskiem do testu na koniec podstawówki przystępuje ponad piętnaście tysięcy osób.