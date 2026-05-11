Konferencja poświęcona Europejskiej Nocy Muzeów

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ani muzealnicy, ani mieszkańcy Szczecina w najbliższą sobotę nie będą się nudzić. Wielkimi krokami zbliża się 20. edycja Europejskiej Nocy Muzeów.
W programie oprowadzania kuratorskie, warsztaty rodzinne z kotem Gackiem, ale też tradycyjna parada zabytkowych samochodów.

W Muzeum Tradycji Regionalnych mieszkańcy zobaczą artefakty ze szczecińskiej Łasztowni, które zostały wydobyte podczas badań przed powstaniem nowego budynku Teatru Współczesnego - mówi archeolog Radosław Tomaszewski.

- Mamy kulę armatnią, którą będziemy prezentować na tej Nocy Muzeów właśnie z ciekawym konkursem. Mamy oczywiście naczynia ceramiczne, przedmioty metalowe, skórzane. Wszystko to, co należało do tych ludzi, którzy tam mieszkali i z czego korzystali - powiedział archeolog.

W programie bicie monet, tworzenie herbów i ekozabawek inspirowanych sztuką afrykańską. Fani modowych perełek zajrzą też do starej szafy. To w ramach wystawy "Historia i kultura Szczecina w czasach szwedzkich i pruskich" - mówi kierownik Muzeum Historii Szczecina Małgorzata Peszko.

- Cylindry Szapoklaki, czyli takie automatyczne cylindry otwierane, rękawiczki, wachlarze, różnego rodzaju żaboty, elementy liberii, ale także znajdzie się też kaftan stylizowany na kaftan żołnierski i husarski - dodała Peszko.

W tym roku do akcji przyłączyły się nie tylko muzea, galerie, antykwariaty czy urzędy, ale też Politechnika Morska i Szczecińska Izba Adwokacka.

Większość wydarzeń rozpocznie się w sobotę o godzinie 18. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
