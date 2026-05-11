Najważniejsze osoby z branży energetycznej w Międzyzdrojach

Międzyzdroje ponownie stolicą polskiego gazownictwa. Trwa konferencja GAZTERM 2026.

Nad polskim morzem spotkali się najważniejsi gracze sektora energetycznego, by odpowiedzieć na kluczowe pytanie: co dalej z gazem w dobie wielkiej transformacji?





- Eksperci nie mają wątpliwości – bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od wschodnich dostaw to wciąż priorytet - mówi Krzysztof Mastylak, organizator wydarzenia. - Będziemy chcieli zwiększać te dostawy, być też swoistym hubem gazowym dla Europy Środkowej. To jest zwiększenie konkurencyjności, obniżenie cen na paliwo gazowe, żeby było bardziej dostępne dla naszej gospodarki, dla przedsiębiorców.



Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zaznacza, że w dyskusji nie można zapominać o zielonej technologii. - Rozwijamy technologię biometanu, wodoru oraz paliw odnawialnych, które w kolejnych latach będą stopniowo integrowane z istniejącą infrastrukturą gazową. Przyszłość energetyki będzie oparta na synergii nowoczesnych technologii - podkreśla Wojnarowski.



Konferencja odbywa się po raz 29. Zakończy się we wtorek wieczorem.





