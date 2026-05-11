Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Najważniejsze osoby z branży energetycznej w Międzyzdrojach

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Międzyzdroje ponownie stolicą polskiego gazownictwa. Trwa konferencja GAZTERM 2026.
Nad polskim morzem spotkali się najważniejsi gracze sektora energetycznego, by odpowiedzieć na kluczowe pytanie: co dalej z gazem w dobie wielkiej transformacji?

- Eksperci nie mają wątpliwości – bezpieczeństwo energetyczne i niezależność od wschodnich dostaw to wciąż priorytet - mówi Krzysztof Mastylak, organizator wydarzenia. - Będziemy chcieli zwiększać te dostawy, być też swoistym hubem gazowym dla Europy Środkowej. To jest zwiększenie konkurencyjności, obniżenie cen na paliwo gazowe, żeby było bardziej dostępne dla naszej gospodarki, dla przedsiębiorców.

Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zaznacza, że w dyskusji nie można zapominać o zielonej technologii. - Rozwijamy technologię biometanu, wodoru oraz paliw odnawialnych, które w kolejnych latach będą stopniowo integrowane z istniejącą infrastrukturą gazową. Przyszłość energetyki będzie oparta na synergii nowoczesnych technologii - podkreśla Wojnarowski.

Konferencja odbywa się po raz 29. Zakończy się we wtorek wieczorem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3318 razy)
  2. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2877 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2850 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od przedwczoraj oglądane 2715 razy)
  5. Koszykarze Kinga grają z mistrzem Polski Legią w OBL
    (od 06 maja oglądane 2259 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty