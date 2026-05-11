Rzeka Drawa dostanie drugie życie, rusza projekt „LIFE Drawa BIS"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Waldemar Tarczyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uniwersytet Szczeciński razem z partnerami rusza z projektem pod nazwą „LIFE Drawa BIS” wartym prawie 5,5 mln euro.
Celem jest zatrzymanie wody w rzece i ochrona jej przed skutkami suszy. Projekt obejmie nie tylko samą Drawę, ale też jej dopływy i cały ekosystem.

To drugi projekt LIFE realizowany na Drawie. Pierwszy etap pomógł przywrócić do rzeki m.in. łososia atlantyckiego - mówi rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

- To jest jedyna rzeka w Europie, która po raz drugi otrzymała dofinansowanie, wsparcie w ramach programów europejskich, w ramach programu LIFE. Co potwierdza po pierwsze unikatową wartość tego projektu, ale po drugie to ten pierwszy rzut, jak to się mówi, został wykonany prawidłowo - powiedział rektor.

Projekt potrwa do 2030 roku i ma pomóc zatrzymać wodę przede wszystkim w górnym biegu Drawy - dodaje kierownik projektu, prof. dr hab. Robert Czerniawski, Dyrektor Instytutu Biologii US.

- Więc naszym głównym zadaniem jest zajęcie się w tej chwili górną Drawą i jej odcinkami źródłowymi, tak aby ta woda do tego środkowego i dolnego odcinka docierała i zasilała go w sposób efektywny - dodaje profesor.

Nie chodzi o pogłębianie rzeki, ale o działania, które pozwolą zatrzymać wodę w środowisku na dłużej - tłumaczy Maciej Humiczewski, Dyrektor Generalny w Komes Water.

- Absolutnie nie będzie to działanie związane z pogłębianiem. To są działania właśnie w drugą stronę, powodujące raczej podnoszenie dna i spowalnianie odpływu wody ze zlewni, po to, żeby woda wolniej rzekami uciekała w kierunku morza - podkreśla Humiczewski.

Partnerami projektu są między innymi Wody Polskie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Źródło Drawy leży we wsi Zdroje w gminie Połczyn-Zdrój, a rzeka płynie przez Drawski Park Krajobrazowy, częściowo wyznacza granicę województw i uchodzi do Noteci w okolicach Krzyża Wielkopolskiego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
