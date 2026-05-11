„Energia dla bezpieczeństwa”. Trwa Baltic Business Forum

„Energia dla bezpieczeństwa” to temat tegorocznego, osiemnastego Baltic Business Forum, które właśnie rozpoczęło się w Świnoujściu.

Poza debatami o energetycznej suwerenności, liderzy biznesu i politycy z Polski oraz Ukrainy rozmawiali o planie odbudowy po zakończeniu konfliktu.Najważniejszym punktem agendy jest suwerenność energetyczna Europy Środkowo-Wschodniej - przyznaje Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.- Baltic Business Forum jest poświęcone debacie o energetyce jako warunku bezpieczeństwa. To nieformalny szczyt energetyczny polsko-ukraiński - mówił Piechota.Wśród gości forum jest profesor Paweł Kowal, który podkreśla wagę wsparcia dla przedsiębiorców angażujących się w odbudowę Ukrainy.- Szereg projektów już jest przygotowywanych. Udział w odbudowie finansowany ze środków europejskich, tym się zajmuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Kilka projektów także będzie miało charakter międzyrządowego porozumienia, żeby to były maksymalnie bezpieczne biznesy - powiedział Kowal.Wtorkowe dyskusje ma rozpocząć gość specjalny, były premier Jerzy Buzek.