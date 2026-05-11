Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

„Energia dla bezpieczeństwa”. Trwa Baltic Business Forum

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
„Energia dla bezpieczeństwa” to temat tegorocznego, osiemnastego Baltic Business Forum, które właśnie rozpoczęło się w Świnoujściu.
Poza debatami o energetycznej suwerenności, liderzy biznesu i politycy z Polski oraz Ukrainy rozmawiali o planie odbudowy po zakończeniu konfliktu.

Najważniejszym punktem agendy jest suwerenność energetyczna Europy Środkowo-Wschodniej - przyznaje Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

- Baltic Business Forum jest poświęcone debacie o energetyce jako warunku bezpieczeństwa. To nieformalny szczyt energetyczny polsko-ukraiński - mówił Piechota.

Wśród gości forum jest profesor Paweł Kowal, który podkreśla wagę wsparcia dla przedsiębiorców angażujących się w odbudowę Ukrainy.

- Szereg projektów już jest przygotowywanych. Udział w odbudowie finansowany ze środków europejskich, tym się zajmuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Kilka projektów także będzie miało charakter międzyrządowego porozumienia, żeby to były maksymalnie bezpieczne biznesy - powiedział Kowal.

Wtorkowe dyskusje ma rozpocząć gość specjalny, były premier Jerzy Buzek.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:30 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3318 razy)
  2. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2877 razy)
  3. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2850 razy)
  4. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od przedwczoraj oglądane 2715 razy)
  5. Koszykarze Kinga grają z mistrzem Polski Legią w OBL
    (od 06 maja oglądane 2259 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty