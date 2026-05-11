Wpadł w ręce policji, więc podał się za brata bliźniaka

Podał się za brata bliźniaka podczas kontroli drogowej - teraz stanie przed sądem. W lipcu ubiegłego roku Patryka C. zatrzymali do kontroli szczecińscy policjanci. Okazało się, że kierował samochodem, będąc pod wpływem marihuany.
Podał funkcjonariuszom dane swojego bliźniaka, a na protokołach m.in. przeszukania i badania krwi podrobił jego podpis.
Następnego dnia sam jednak zgłosił się na komendę i przyznał do oszustwa. 25-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
