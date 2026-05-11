Książki za grosze w Książnicy Pomorskiej

Książka za grosze ponownie w Książnicy Pomorskiej. W ramach Tygodnia Bibliotek trwa kiermasz "Second Book".
Można uzupełnić domowe zasoby, dając jednocześnie drugie życie literaturze. W ofercie jest beletrystyka, książki dla dzieci, ale też publikacje obcojęzyczne.
Kiermasz trwa w holu głównym Książnicy do piątku w godzinach od 9 do 20, a w sobotę - od 9 do 15.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
