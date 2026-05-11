Wypadek w Stargardzie. Jedna osoba jest ranna

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło na ulicy Stargardzkiej w Stargardzie. Na nitce w kierunku Szczecina zderzyły się dwa samochody osobowe.
Sprawcą zdarzenia był 74-letni kierowca Volvo, który najechał na tył Forda, kierowanego przez 58-latka.
W wyniku tego wypadku, poszkodowany został kierowca Forda. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
