Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Honorowi Dawcy Krwi zaparkują w Świnoujściu za darmo

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujście jako pierwsze i jedyne miasto w Polsce wprowadza rewolucyjny ukłon w stronę krwiodawców! Od maja każdy Honorowy Dawca Krwi może parkować w nadmorskim kurorcie całkowicie za darmo.
To historyczna decyzja radnych, która wyróżnia Świnoujście na mapie kraju. Podczas gdy inne miasta stawiają na tytuł "Zasłużonego dawcy", świnoujska uchwała znosi te bariery - mówi Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca rady miasta.

- Otwarci jesteśmy dla wszystkich, choćby raz oddali krew. Dowiedzieli się o tym również inni samorządowcy i gratulowali, że w ten sposób wyrażamy swoją wdzięczność - dodaje Jabłońska.

Co ważne – przywilej nie dotyczy tylko mieszkańców. Z zerowej stawki mogą korzystać krwiodawcy z całej Polski.

- Honorowi dawcy mogą parkować bezpłatnie, ale wcześniej muszą się udać po taką kartę, którą wydaje biuro Strefy Płatnego Parkowania - podkreśla Jabłońska.

Radni mają nadzieję, że taka decyzja wpłynie na przykład na przywrócenie pracy lokalnego punktu krwiodawstwa w pełnym wymiarze.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3359 razy)
  2. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od dzisiaj oglądane 3168 razy)
  3. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od 05 maja oglądane 2896 razy)
  4. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od 06 maja oglądane 2860 razy)
  5. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od przedwczoraj oglądane 2770 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziesiątki wozów strażackich na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Inauguracja sezonu w Centrum Żeglarskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty