Honorowi Dawcy Krwi zaparkują w Świnoujściu za darmo

Świnoujście jako pierwsze i jedyne miasto w Polsce wprowadza rewolucyjny ukłon w stronę krwiodawców! Od maja każdy Honorowy Dawca Krwi może parkować w nadmorskim kurorcie całkowicie za darmo.

To historyczna decyzja radnych, która wyróżnia Świnoujście na mapie kraju. Podczas gdy inne miasta stawiają na tytuł "Zasłużonego dawcy", świnoujska uchwała znosi te bariery - mówi Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca rady miasta.



- Otwarci jesteśmy dla wszystkich, choćby raz oddali krew. Dowiedzieli się o tym również inni samorządowcy i gratulowali, że w ten sposób wyrażamy swoją wdzięczność - dodaje Jabłońska.



Co ważne – przywilej nie dotyczy tylko mieszkańców. Z zerowej stawki mogą korzystać krwiodawcy z całej Polski.



- Honorowi dawcy mogą parkować bezpłatnie, ale wcześniej muszą się udać po taką kartę, którą wydaje biuro Strefy Płatnego Parkowania - podkreśla Jabłońska.



Radni mają nadzieję, że taka decyzja wpłynie na przykład na przywrócenie pracy lokalnego punktu krwiodawstwa w pełnym wymiarze.



