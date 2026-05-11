Będzie wygodniej i szybciej na szczecińskich Gumieńcach

Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla kierowców, którzy regularnie pokonują ulice szczecińskich Gumieniec. Chodzi o dojazd do ronda Gierosa, od strony miejscowości Stobno i Przylep - informuje zastępca prezydenta Michał Przepiera.

- Tam chcemy zrealizować rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące do czasu dużej przebudowy. Chodzi więc o dodanie pasa ruchu, który by usprawnił wjazd na rondo od strony ulicy Okulickiego. Dzisiaj występuje tam blokowanie się wzajemne tramwaju i samochodów osobowych. Nastąpiłoby więc wyraźne tego ruchu rozdzielenie - tłumaczy Przepiera.



Michał Przepiera dodaje, że ta zmiana organizacji ruchu prawdopodobnie wprowadzona zostanie jeszcze w tym roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas