Lekarze przypominają o badaniach w Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / orzalaga (CC0 domena publiczna)
Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej jest obchodzony corocznie w drugi wtorek maja i ma na celu zwiększenie świadomości na temat udaru mózgu, jego objawów oraz działań pozwalających zmniejszyć ryzyko zachorowania.
Ważnym elementem ograniczenia ryzyka udaru mózgu jest codzienna profilaktyka. Specjaliści podkreślają znaczenie regularnej aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości wieku oraz zdrowej diety. Profesor Iwona Rotter z poradni neurologicznej na szczecińskich Pomorzanach mówi o kontroli ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

- Jak wiemy, takimi głównymi czynnikami ryzyka udarów w mózgu jest nadciśnienie, są choroby serca, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli hipercholesterolemia. To wszystko możemy dziś sprawdzać i badać, i leczyć, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zarówno niedokrwiennego, ale też i krwotocznego - mówi dr Rotter.

Udar jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów i główną przyczyną niepełnosprawności. W Polsce rocznie odnotowuje się około 70–90 tysięcy przypadków udaru mózgu, co oznacza nowy przypadek średnio co 8 minut.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
profilaktyka udarów mózgu

