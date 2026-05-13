Remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich

Dziedzińce na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zostaną wyremontowane.

Na czas remontu dziedzińce zostaną zmknięte. Zamkowe życie plenerowe przeniesie się na tarasy i do zamkowych komnat.





Wykopy w tym miejscu mogą sięgać nawet ośmiu metrów. Jak mówi dyrektor historycznej siedziby rodu Gryfitów Wioletta Słoka, archeolodzy nie wykluczają niespodzianek.- Duży dziedziniec został dosyć dobrze przebadany. Być może takie zaskakujące niespodzianki pojawią się na dziedzińcu menniczym, bo ten został mniej zbadany - dodaje Słoka.W ramach prac budowlanych wykonany zostanie drenaż wód gruntowych. Wygładzona i uzupełniona ma być też zabytkowa kostka. Część budynku zostanie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.- Z wieży zegarowej będzie zjazd windą do Galerii Gotyckiej, bo ona w tej chwili jest z poziomu dziedzińca niedostępna. I tak samo przewidujemy podnośnik na scenę dla osób z niepełnosprawnością - mówi dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich.Remont ma ruszyć w ciągu dwóch tygodni, potrwa dwa lata. Jego koszt to prawie 36 milionów złotych z czego 25 milionów pochodzi z funduszy unijnych.