Remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich

Dziedzińce na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zostaną wyremontowane.
Na czas remontu dziedzińce zostaną zmknięte. Zamkowe życie plenerowe przeniesie się na tarasy i do zamkowych komnat.
Wykopy w tym miejscu mogą sięgać nawet ośmiu metrów. Jak mówi dyrektor historycznej siedziby rodu Gryfitów Wioletta Słoka, archeolodzy nie wykluczają niespodzianek.
- Duży dziedziniec został dosyć dobrze przebadany. Być może takie zaskakujące niespodzianki pojawią się na dziedzińcu menniczym, bo ten został mniej zbadany - dodaje Słoka.
W ramach prac budowlanych wykonany zostanie drenaż wód gruntowych. Wygładzona i uzupełniona ma być też zabytkowa kostka. Część budynku zostanie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
- Z wieży zegarowej będzie zjazd windą do Galerii Gotyckiej, bo ona w tej chwili jest z poziomu dziedzińca niedostępna. I tak samo przewidujemy podnośnik na scenę dla osób z niepełnosprawnością - mówi dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich.
Remont ma ruszyć w ciągu dwóch tygodni, potrwa dwa lata. Jego koszt to prawie 36 milionów złotych z czego 25 milionów pochodzi z funduszy unijnych.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
