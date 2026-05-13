Ostatni egzamin ósmoklasistów

Region Antoni Stefański

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Środa jest w Polsce ostatnim dniem egzaminu ósmoklasisty. O godzinie 9.00 prawie czterysta tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęło swój sprawdzian z języka obcego.
Jak przekonał się reporter Radia Szczecin - Antoni Stefański - w szczecińskiej Szkole Podstawowej nr 46 wszyscy mierzą się dziś z językiem angielskim.

- Trochę się stresuję, ale czuję też ulgę, że to ostatni dzień. - To chyba taki najłatwiejszy będzie. Nie wiem w sumie nawet dlaczego - mówili uczniowie.

Czego się spodziewasz na egzaminie? - zapytał reporter Radia Szczecin.

- Przede wszystkim maila, zadań na słuchanie. Takich rzeczy generalnie. - Chyba coś tam przetłumaczyć, mam nadzieję - dodali ósmoklasiści.

Uczniowie mają czas na napisanie egzaminu do godziny 10:50. Jego wyniki - podobnie jak innych - znane będą 3 lipca.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

