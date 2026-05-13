Rozpoczął się 12. Międzynarodowy Kongres Morski

Region Antoni Stefański

Fot. Materiały organizatora
12. Międzynarodowy Kongres Morski rozpoczyna się w środę w Szczecinie. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży morskiej w Polsce.
Przez dwa dni eksperci, samorządowcy, przedstawiciele portów, armatorów i uczelni będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie transportu, energetyce offshore oraz o przyszłości portów.

Przez te lata Kongres stał się miejscem realnych decyzji i zarazem współpracy całego środowiska gospodarki morskiej - mówi pełnomocnik ds. rozwoju portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Rafał Zahorski.

- Ludzie odpowiedzialni za pewne sfery, które są bazowe dla portów czy dla gospodarki, spotykają się, rozmawiają. Pamiętajmy, że kongres to nie tylko ogromna ilość wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą przekazujemy sobie na panelach, ale to jest również spotkanie integrujące pomiędzy panelami - dodaje Zahorski.

Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej prof. Stanisław Iwan mówi, że gospodarka morska w dużej mierze opiera się na prognozowaniu. Przy takiej ilości wydarzeń, które nas zaskakują, jest to szczególnie trudne.

- Nie planuje się na następne 10 lat, bo my nie wiemy, co za te 10 lat się będzie działo na świecie. Świat nam się całkowicie może zmienić. Planuje się na 2, na 3 lata, może góra na 5 - dodaje Iwan.

12. Międzynarodowy Kongres Morski potrwa w Szczecinie do piątku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
