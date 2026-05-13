Umowa na tunele Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie podpisywana w najbliższych dniach

W przyszłym tygodniu planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą najdroższego fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina, czyli dwururowego tunelu pod Odrą na wysokości Police – Święta, zdradził w Rozmowie pod Krawatem wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.









- Wartość to ponad 5 miliardów złotych, dwa najdłuższe w Polsce tunele, pod Odrą, pięciokilometrowe. To kluczowa sprawa dla Szczecina, tej części Polski - mówi Marchewka.Kolejny news, jaki padł na naszej antenie, dotyczył stoczni Szczecińskiej Wulkan.- Mogę przedpremierowo powiedzieć, że wkrótce również ogłosimy zaangażowanie szczecińskiej stoczni w budowę jednostek związanych z marynarką wojenną, co będzie nowym rozdziałem dla Szczecina, dlatego że Stocznia Szczecińska Wulkan uzyskała koncesję niedawno do realizacji takich przedsięwzięć - dodaje Marchewka.Wiceminister Arkadiusz Marchewka podczas Rozmowy pod Krawatem zdradził również, że ministerstwo ogłosiło przetargi na dwie kluczowe inwestycje dotyczące portów. Za 230 mln zł powstanie tor podejściowy na Bałtyku, a za 150 mln zł zostanie poszerzony tor wodny na Odrze na wysokości Polic, w miejscu gdzie dziś największe statki są skazane na ruch wahadłowy.