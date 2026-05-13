"Początki wielkiego sztormu" tematem otwarcia Kongresu Morskiego

W relacjach międzynarodowych mamy początki wielkiego sztormu - mówił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas otwarcia szczecińskiego Kongresu Morskiego.
- Bałtyk to kluczowy kierunek strategiczny i dlatego wymaga lepszego zabezpieczenia. Dzięki potencjałowi Orki oraz inwestycjom w Miecznika zapewnimy sobie i naszym sojusznikom skuteczną obronę - mówi Sikorski.
Szef polskiej dyplomacji dodał, że przed Unią Europejską stoją wielkie wyzwania. To m.in. eliminacja barier na rynku wewnętrznym i wzmocnienie innowacyjności, aby umocnić pozycję w globalnej gospodarce. Jak zaznaczył, eurosceptycy zarzucają Unii, że jest światowym mocarstwem regulacyjnym.
- Nie dostrzegają, że w tym określeniu kryje się jej wielki atut. Nadmiar regulacji bez wątpienia tłumi kreatywność i innowacyjność. Ale jeśli reguły stosowane są z umiarem, to tworzą poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności - dodaje Sikorski.
Kongres Morski odbywa się po raz 12. Przez dwa dni specjaliści będą dyskutować o m.in. roli polskich portów i wyzwaniach, jakie stoją przed krajową gospodarką morską.
Sikorski podkreślił, że wysokie wydatki na zbrojenia, w tym także pieniądze z pożyczki SAFE to wyraz "determinacji, by już nigdy nie utracić naszej suwerenności".