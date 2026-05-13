"Początki wielkiego sztormu" tematem otwarcia Kongresu Morskiego

Region Elżbieta Bielecka

Radosław Sikorski, Arkadiusz Marchewka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W relacjach międzynarodowych mamy początki wielkiego sztormu - mówił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas otwarcia szczecińskiego Kongresu Morskiego.
Odnosząc się do sytuacji geopolitycznej dodał, że Europa "wie, dokąd płynąć". Najważniejsze są bezpieczeństwo, gospodarka i demokracja - mówił. Podkreślił, że wysokie wydatki na zbrojenia, w tym także pieniądze z pożyczki SAFE to wyraz "determinacji, by już nigdy nie utracić naszej suwerenności".

- Bałtyk to kluczowy kierunek strategiczny i dlatego wymaga lepszego zabezpieczenia. Dzięki potencjałowi Orki oraz inwestycjom w Miecznika zapewnimy sobie i naszym sojusznikom skuteczną obronę - mówi Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji dodał, że przed Unią Europejską stoją wielkie wyzwania. To m.in. eliminacja barier na rynku wewnętrznym i wzmocnienie innowacyjności, aby umocnić pozycję w globalnej gospodarce. Jak zaznaczył, eurosceptycy zarzucają Unii, że jest światowym mocarstwem regulacyjnym.

- Nie dostrzegają, że w tym określeniu kryje się jej wielki atut. Nadmiar regulacji bez wątpienia tłumi kreatywność i innowacyjność. Ale jeśli reguły stosowane są z umiarem, to tworzą poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności - dodaje Sikorski.

Kongres Morski odbywa się po raz 12. Przez dwa dni specjaliści będą dyskutować o m.in. roli polskich portów i wyzwaniach, jakie stoją przed krajową gospodarką morską.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
