Orlen wybuduje wodorowy hub w Szczecinie

Orlen rozpoczyna budowę hubu wodorowego w Szczecinie. Dzięki instalacji w ciągu jednej godziny będzie mogło powstać nawet 90 kg paliwa dla branży motoryzacyjnej.

O tym gdzie powstanie powiedział Radiu Szczecin Jakub Lubiński, dyrektor działu technologii wodorowych w spółce.- Instalacja zlokalizowana będzie blisko naszego terminala paliw na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Będzie to hub działający osobno, taki pierwszy Greenfield, taką instalacją dedykowaną do dystrybucji tego wodoru, gdzie będą napełniały się bateriowozy - opisał Lubiński.Zgodnie z harmonogramem inwestycji, hub wodorowy w Szczecinie ma rozpocząć działalność na przełomie 2027/28 roku.Wartość inwestycji to 75 mln zł. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została polska spółka Torpol Oil & Gas.