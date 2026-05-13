Orlen wybuduje wodorowy hub w Szczecinie

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Orlen rozpoczyna budowę hubu wodorowego w Szczecinie. Dzięki instalacji w ciągu jednej godziny będzie mogło powstać nawet 90 kg paliwa dla branży motoryzacyjnej.
O tym gdzie powstanie powiedział Radiu Szczecin Jakub Lubiński, dyrektor działu technologii wodorowych w spółce.

- Instalacja zlokalizowana będzie blisko naszego terminala paliw na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Będzie to hub działający osobno, taki pierwszy Greenfield, taką instalacją dedykowaną do dystrybucji tego wodoru, gdzie będą napełniały się bateriowozy - opisał Lubiński.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji, hub wodorowy w Szczecinie ma rozpocząć działalność na przełomie 2027/28 roku.

Wartość inwestycji to 75 mln zł. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia została polska spółka Torpol Oil & Gas.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
