bylo, Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego v2

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Antoni Stefański

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Język angielski na finiszu egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie szkół podstawowych zmierzyli się dziś z ostatnim testem w tegorocznym maratonie egzaminacyjnym.
- Chyba dobrze. Lepiej niż inne. - Angielski to jest odpoczynek od matematyki polskiego. Różne zadania, ale bardziej podobne do tych wszystkich egzaminów, które były. - Najprostsze zadania to były z czytaniem i stawianiem różnych znaków. E-mail całkiem fajny temat był. - Pisaliśmy do cioci, musieliśmy opisać swój album ze zdjęciami, co jej daliśmy. Było to dość ciężkie w poprzednich porównych latach, ale angielski raczej wyjść źle nie może.

- Jestem bardzo dumna z moich uczniów, z moich nauczycieli, z całego zespołu. Stanęliśmy na wysokości zadania i już możemy odetchnąć po tym dosyć intensywnym czasie - - mówi Magdalena Zawadzka-Walczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 im. Ireny Sendlerowej w Szczecinie.

Ósmoklasiści mieli niecałe dwie godziny na napisanie testu z języka obcego. Wyniki wszystkich egzaminów będą znane 3 lipca.
