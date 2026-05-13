Noc Muzeów po raz pierwszy również w Pyrzycach

Region Antoni Stefański

Fot. Remigiusz Pajor-Kubicki
Historia Pyrzyc po zmroku, nieznane opowieści i wyjątkowe zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 16. maja będzie można wziąć udział w pierwszej Pyrzyckiej Nocy Muzeów.
Chcemy zwrócić uwagę zarówno na historię miasta, jak i samego kościoła, dlatego to wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich – podkreśla Remigiusz Pajor-Kubicki ze Stowarzyszenia „Kierunek Pyrzyce”.

- Będzie krótka prelekcja, natomiast później zwiedzanie kościoła, zarówno pod względem jego wyposażenia, jak i pod względem architektonicznym. Pokażemy i oświetlimy najnowsze odkrycie, czyli XVII-wieczne płyty epitafijne - mówi Pajor-Kubicki.

Uczestnicy zobaczą też wystawę archiwalnych zdjęć powojennych Pyrzyc. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen historii, sztuki i niecodziennych odkryć.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

