Noc Muzeów po raz pierwszy również w Pyrzycach

Historia Pyrzyc po zmroku, nieznane opowieści i wyjątkowe zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 16. maja będzie można wziąć udział w pierwszej Pyrzyckiej Nocy Muzeów.

Chcemy zwrócić uwagę zarówno na historię miasta, jak i samego kościoła, dlatego to wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich – podkreśla Remigiusz Pajor-Kubicki ze Stowarzyszenia „Kierunek Pyrzyce”.- Będzie krótka prelekcja, natomiast później zwiedzanie kościoła, zarówno pod względem jego wyposażenia, jak i pod względem architektonicznym. Pokażemy i oświetlimy najnowsze odkrycie, czyli XVII-wieczne płyty epitafijne - mówi Pajor-Kubicki.Uczestnicy zobaczą też wystawę archiwalnych zdjęć powojennych Pyrzyc. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen historii, sztuki i niecodziennych odkryć.