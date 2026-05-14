Maj to czas usamodzielniania młodych dzikich zwierząt

Region Natalia Chodań

Fot. Facebook/Kampinoski Park Narodowy
Maj to miesiąc usamodzielniania się młodych leśnych zwierząt. Samotne maluchy nie są porzucone, a zabierając je z lasu, najczęściej nie ratujemy ich, a odbieramy szansę na życie w naturze.
Specjaliści apelują "Nie zabieraj dzieci z lasu"

Maj to nie tylko czas młodych saren, koziołków czy zajęcy. Marzena Białowolska-Barnyk, prowadząca ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt, mówi, że młode lisy zwane niedoliskami właśnie teraz wychodzą przed swoje nory, by bawić się na powietrzu.

- Te maluchy będą uczone zdobywania pokarmu, matka też wychodzi z nimi, one chcą zdobywać, poznawać się. Trzeba wziąć pod uwagę, że zwierzęta zazwyczaj oddalają się od młodych osobników tylko po to, żeby odwrócić uwagę człowieka albo drapieżnika od osobników młodych, które po prostu nie uciekną, bo nie będą miały tyle siły - dodaje Boałowolska-Barnyk.

W Polsce każdego roku zdarzają się przypadki, gdy ludzie zabierają młode sarny, koziołki, zające czy lisy z lasu i przekazują je do ośrodków rehabilitacyjnych. Działania podejmowane z dobrych intencji mogą przynieść odwrotny skutek.

Należy reagować gdy zwierzę jest ranne. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformować najbliższy ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt lub leśników.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

