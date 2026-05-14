Szczecińskie uczelnie łączą siły we wspólnym festiwalu

Współczesna kontynuacja zespołu Pogodno w klubowej wersji, pomiary parametrów medycznych, warsztaty z kryminalistyki albo debata "zagadaj wykładowcę", czyli prawdopodobnie najbardziej różnorodny festiwal w Szczecinie.

Centrum informacyjne festiwalu będzie się znajdować w Domu Skandynawskim przy ul. Monte Cassino 6. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. "Przepływ" potrwa do jutra.





"Przepływ" - Akademicki Festiwal Nauki i Sztuki startuje po południu. Jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich, którzy chcą zajrzeć do zakamarków miasta, które są niedostępne na co dzień - mówi koordynator festiwalu Maciej Mizgalski.- Postawiliśmy na swobodny przepływ myśli i idei. Aby w ten sposób pokazać ten tak naprawdę czasami zupełnie różny potencjał tych wszystkich uczelni szczecińskich, dydaktyczny potencjał naukowy, artystyczny, w jakiś taki wspólny, ciekawy dla odbiorcy sposób - mówi Mizgalski.