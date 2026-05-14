Festiwal Wina na tarasach Zamku Książąt Pomorskich

Po raz szósty w Szczecinie startuje w piątek Festiwal Wina.
Po raz pierwszy odbędzie się na zmodernizowanych tarasach Zamku Książąt Pomorskich.
W tym roku zaprezentuje się 19 winnic zrzeszonych w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego.
Na gości czekać będą regionalne przekąski, oferta gastronomiczna oraz prelekcje tematyczne poświęcone winiarstwu i degustacji. W sobotni wieczór zaplanowano koncert.
Impreza w piątek rozpocznie się o 17 i potrwa do 23. W sobotę i niedzielę chętni mogą odwiedzać festiwal od 13.
