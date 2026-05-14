Metoda oszustwa na SMS - policja ostrzega

Szczecińscy policjanci ostrzegają przed nową metodą wyłudzania pieniędzy. Oszuści wysyłają SMS-y informujące o nagranej wiadomości głosowej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

By ją odsłuchać trzeba zadzwonić pod podany numer telefonu. Komunikaty łudząco przypominają te, od operatorów telefonicznych. Jednak po wykonaniu połączenia naliczane są dodatkowe opłaty, bo numery często są zagraniczne.Policjanci apelują, by sprawdzać numer kierunkowy podanych numerów i kontaktować się z operatorem, jeśli dostaniemy podejrzanego SMS-a.