Turyści wjadą na mistrzostwa do Stanów Zjednoczonych bez kaucji

Biały Dom zawiesił wymóg, zgodnie z którym zagraniczni goście z części krajów zakwalifikowanych do Mistrzostw Świata – którzy zakupili bilety na Mundial – musieliby wpłacać kaucję w wysokości nawet 15 tysięcy dolarów, aby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Takie informacje przekazał Departament Stanu.





Podróżni przybywający do Stanów Zjednoczonych z 50 krajów zobowiązani są do wniesienia nowej kaucji, przy czym pięć z tych państw zakwalifikowało się do Mistrzostw Świata: Algieria, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal oraz Tunezja. Obywatele tych pięciu krajów, którzy zakupili bilety za pośrednictwem FIFA, są obecnie zwolnieni z wymogu wniesienia kaucji wizowej.Zawodnicy drużyn biorących udział w Mistrzostwach Świata, trenerzy oraz część personelu byli już wcześniej zwolnieni z tego wymogu w ramach zarządzeń administracji, mających na celu priorytetowe rozpatrywanie wniosków wizowych w związku z turniejem. W zeszłym roku Departament Stanu wprowadził wymóg wniesienia kaucji dla krajów, w których – jak stwierdzono – odnotowywano wysoki odsetek osób przedłużających swój pobyt wizowy, a także inne problemy natury bezpieczeństwa. Stanowiło to element szerszych działań administracji republikańskiej, wymierzonych w imigrację.