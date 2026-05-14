Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Stacja kolejowa Szczecin Dąbie oraz przystanek Szczecin Zdroje niebawem będą w pełni dostępne dla pasażerów. To oficjalna informacja przekazana przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
Modernizowana infrastruktura przeszła kompleksowy lifting - mówi Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK. Dodaje, że jedną z nowości jest m.in. podwyższona wysokość peronów na dworcu w szczecińskim Dąbiu.

- Dzięki czemu będzie się łatwiej wsiadało i wysiadało z pociągów. Jest nowe oświetlenie LED-owe, dzięki któremu będzie bezpieczniej podróżowało się po zmroku. Nowe wiaty, które będą chroniły przed deszczem, przed słońcem, dzięki czemu będzie wygodniej się oczekiwało na pociąg. Będą dostępne nowe komunikaty głosowe - wymienia Pietrzykowski.

Bartosz Pietrzykowski dodaje także, że na stacji Szczecin Dąbie pojawi się także nowe przejście podziemne.

- W Dąbiu powstaje takie przejście oprócz kładki, która już istnieje. To będzie przejście długości 47 metrów, którym da się przejść z jednej strony stacji na peron i na drugą stronę stacji - dodaje Pietrzykowski.

Pełne udostepnienie dla pasażerów stacji kolejowej Szczecin Dąbie oraz przystanku Szczecin Zdroje planowane jest z początkiem czerwca tego roku.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Najnowsze podcasty