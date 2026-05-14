PolSca rozpocznie program lojalnościowy dla pływających promami

Pasażerowie promów należących do Grupy PolSca SA kursujący do i ze szwedzkich portów będą mogli liczyć na promocje w ramach programów lojalnościowych, zapowiedział na antenie Radia Szczecin członek zarządu spółki Paweł Pluto-Prądzyński.





Z systemu punktowego będą mogły skorzystać zarówno osoby indywidualne, kierowcy, jak i firmy spedycyjne, zaznaczył w "Rozmowie pod Krawatem".- To będzie aplikacja specjalnie dla wszystkich naszych klientów z całym pakietem różnych rozwiązań w zależności od liczby rejsów, od wydanych w ogóle środków zarówno w sklepie, w restauracji, jak i na barze, częstotliwości pływania - wymienia Pluto-Prądzyński.W zależności od ilości uzbieranych punktów mechanizm rabatowy obejmie obniżoną cenę przy kolejnych kursach, a nawet darmowe przejazdy. Program lojalnościowy ma być uruchomiony na początku przyszłego roku wraz z nowym systemem bookingowym.