Stocznia Wulkan rozpocznie współpracę z gdyńską Stocznią Wojenną

Będzie ścisła współpraca pomiędzy szczecińską Stocznią Wulkan, a PGZ Stocznią Wojenną w Gdyni. Informację taka przekazał w trakcie Kongresu Morskiego prezes trójmiejskiej spółki Marcin Ryngwelski.

Dodał także, że pierwsza umowa w tym zakrsie jest już przygotowana.- W przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie podpiszemy umowę na wykonanie dość dużej konstrukcji stalowej - dziobu częściowo wyposażonego na okręt ratowniczy dla Marynarki Wojennej. Stocznia Wulkan zrobiła koncesję, także ma wszystkie dokumenty potrzebne do tego typu produkcji - mówi Ryngwelski.Marcin Ryngwelski uważa również, że współpraca obu stoczni - ze względu na bezpieczeństwo Państwa - powinna być rozwijana także w innym zakresie.- Gdynia i Gdańsk są bardzo blisko obwodu Królewieckiego i ze względów bezpieczeństwa, gdyby cokolwiek się działo, mamy 350 km dalej bardzo dobrą infrastrukturę, że jeżeli trzeba podzielić się pracą, albo nie daj Boże awaryjnie budować, naprawiać jednostki, to powinno być od tego zachodnie wybrzeże - dodaje Ryngwelski.Przypomnijmy, że szczecińska Stocznia Wulkan zanotowała w ubiegłym roku zysk na poziomie 36 milionów złotych.