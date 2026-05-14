Kanał Drzewny zostanie zrewitalizowany

Kanał Drzewny w Kołobrzegu przejdzie rewitalizację. Mowa o odnodze Parsęty uchodzącej do miejscowego portu.

List intencyjny w tej sprawie podpisały władze miasta i Wody Polskie. Obie strony wspólnie mają opracować koncepcję dotyczącą stabilizacji brzegów, odmulenia i poprawy jakości wód oraz zagospodarowania terenów przyległych do rzeki.



Dariusz Tkacz, dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie wskazuje, że pracami powinien zostać objęty odcinek, w którym Kanał wkracza do samego miasta.



- Rewializację należy przeprowadzić na tym odcinku mocno zabudowanym. Najbardziej interesującym odcinkiem jest ten od wlotu przy moście na ulicy Kamiennej aż do Kanału Portowego z uwagi na to, że ten odcinek jest o niskim przepływie i bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ułożona jest zasuwa przy Parsęcie - mówi Tkacz.



Miasto porozumiało się również z Wodami Polskimi w sprawie likwidacji łachy na Parsęcie. Chodzi o przymulisko powstałe w 2011 roku przy moście na ul. Kamiennej. Prace mają rozpocząć się już w wakacje.