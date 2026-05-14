Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Kanał Drzewny zostanie zrewitalizowany

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kanał Drzewny w Kołobrzegu przejdzie rewitalizację. Mowa o odnodze Parsęty uchodzącej do miejscowego portu.
List intencyjny w tej sprawie podpisały władze miasta i Wody Polskie. Obie strony wspólnie mają opracować koncepcję dotyczącą stabilizacji brzegów, odmulenia i poprawy jakości wód oraz zagospodarowania terenów przyległych do rzeki.

Dariusz Tkacz, dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie wskazuje, że pracami powinien zostać objęty odcinek, w którym Kanał wkracza do samego miasta.

- Rewializację należy przeprowadzić na tym odcinku mocno zabudowanym. Najbardziej interesującym odcinkiem jest ten od wlotu przy moście na ulicy Kamiennej aż do Kanału Portowego z uwagi na to, że ten odcinek jest o niskim przepływie i bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ułożona jest zasuwa przy Parsęcie - mówi Tkacz.

Miasto porozumiało się również z Wodami Polskimi w sprawie likwidacji łachy na Parsęcie. Chodzi o przymulisko powstałe w 2011 roku przy moście na ul. Kamiennej. Prace mają rozpocząć się już w wakacje.
Relacja Przemysława Polanina

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:30 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od dzisiaj oglądane 5830 razy)
  2. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4085 razy)
  3. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2988 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od wczoraj oglądane 1874 razy)
  5. Kołobrzeg. Amunicja na plaży
    (od 08 maja oglądane 1576 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"
Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu
Na Starkiewicza przy szpitalu powstaną miejsca parkingowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Pluto-Prądzyński
Arkadiusz Marchewka
Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty